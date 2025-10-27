Промени в Кодекса на труда обсъдиха социалните партньори.

Предложенията засягат почивните дни около официални празници, отпуска по бащинство и натрупаните дни по време на майчинството.

Три законопроекта са внесени в деловодството на НС и са част от проектите на опозицията за променените в Кодекса на труда. Те не получиха подкрепа – за това да има промяна в ползването на отпуска при бащинство, при майчинство – да може да се разпокъсва отпуската и да отпаднат почивните понеделници.

Спорове се разразиха обаче заради минималната работна заплата и формулите за нейното изчисляване по различните отрасли.

От КНСБ излязоха с плакати, те не са съгласни и смятат, че министерството на труда и социалната политика продължава да бездейства по тази тема.

