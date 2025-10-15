"Не мисля, че е някаква изненада това, което стана в Пазарджик. Не съм изненадан по много причини. Продължавам да мисля че трябва да има продължение на това правителство в какъвто и да е формат". Така президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира резултатите от местните избори в Пазарджик, където ДПС "Ново начало" станаха първа сила, а ГЕРБ - шеста.

Вчера лидерът на партията мандатоносител – ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че иска преформатиране на правителството, смяна на председателя на Народното събрание и формално оставане във властта.

Според Пламен Димитров предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо. "Ако сега се хвърли кърпата и се отиде на предсрочни избори, ще имаме служебно правителство, но то няма да има никаква сила, а ще се приема най-трудният бюджет за последните 30 години", заяви той.

"Служебното правителство няма да хвърли отговорността върху Радев, ако някой това си е помислил. Това би било вредно за държавата, защото ще получим едно недоносче - бюджет, който ще бъде слаб и неизпълним. Ще създаде хаос", каза още президентът на КНСБ.

