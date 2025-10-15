Месечна инфлация с отрицателна стойност отчете Националният статистически институт.

За септември спрямо август официалните данни показват дефлация от 0,8 на сто.

За сметка на това годишната инфлация, измерена за септември 2025-та спрямо 2024-та е 5,6%.

Това е повишение с по-малко от половин процентен пункт в сравнение с данните за годишна база през август.

Според Индекса на цените за малката кошница през септември, стоките и услугите остават без промяна на месечна база, но от началото на годината е регистрирано увеличение със 4,7%, показват данните на НСИ.

А месечният анализ на КНСБ през септември за продуктите в малката потребителска кошница сочи, че те са стрували 111 лева и 76 стотинки.

От синдиката следят движението на цените на 21 стоки у нас.

Според данните някои основни продукти в България са с най-висока средна цена в сравнение с останалите държави в Евросъюза.

Например - брашното, оризът, прясното мляко, олиото и закуските.

От КСНБ изчисляват още, че с минималната работна заплата у нас, която е най-ниска сред страните в общността, се получава и най-ниската покупателна способност на потребителската кошница.

У нас с тези пари тя може да бъде купена 9,6 пъти, докато в Нидерландия например с минимална работна заплата продуктите от малката потребителска кошница могат да бъдат купени - 33 пъти.

Сред продуктите, които е купила днес Таня Василева - са грозде, олио и месо. Сметката ѝ е около 50 лева. Изчислява, че преди половин година седмичният пазар ѝ е излизал по-евтино.

"Може би 20% според мен са разликите в цените. Най-много са се вдигнали може би млечните продукти, месото и зеленчуците", казва тя.

Наша проверка показа, че цените на продуктите в Европа варират според магазина и стоката. Така например в Германия в една от веригите литър мляко се продава за 1 евро и 9 евроцента, цената за литър олио пък е около 2 евро и 90.

Брашното варира между 59 и 99 евроцента за килограм. В Гърция килограм ориз е около 1 евро и 80 евроцента, а прясното мляко - евро и 68 евроцента.

Доходите в България и другите страните от ЕС са различни, изтъкват от КНСБ, като се базират на минималната работна заплата.

"Затова усещането, че парите не стигат е повече от обективно", коментира Пламен Димитров.

Според Асоциация "Активни потребители" водещ е пазарният принцип, а ценообразуването се определя от специфичните фактори за всяка страна.

"Най-валидната причина при всички са различните ставки на ДДС. България е една от двете държави в ЕС, където имаме обща ставка за всички стоки. По-голямата част от страните в ЕС имат преференциална цена за повечето храни", коментира Богдан Николов.

От КНСБ очертаха още големи разминавания на цените по региони и призоваха за контрол от страна на държавата.

