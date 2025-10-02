Двуцифрен ръст на средната работна заплата у нас в рамките на година, умерена инфлация и ниска безработица. Това сочат последните данни от ключовите показатели за страната на националната статистика.

За година средната работна заплата е нараснала с 11,9%, показват анализите. В същото време отчетената инфлация е 5,3%.

На фона на това безработицата в страната остава на ниски нива – 3,6%.

Въпреки че работи интензивно, Живко Желев казва, че семейството му не може да си отдъхне от непрекъснато нарастващите разходи за издръжка. Засега е намерил решение – с втора работа.

Като доставчик и таксиметров шофьор той се надява на по-високи доходи в бъдеще.

Според експерти в компаниите за подбор на кадри, въпреки недостига на хора в много сектори, работодателите не са склонни да предлагат по-високи заплати.

Причината - бизнесът не е сигурен за печалбите и пазарите, на които работи.

Икономисти също прогнозират, че ръст на доходите ще има, но не в такива размери както досега.

Те обаче ще се случат само в сектори, където има силно търсене на висококвалифициран персонал, прогнозират експертите.

Ниско квалифицирани работници бизнесът ще продължава да внася от чужбина, тъй като те са склонни да работят и за по-малки заплати.

