Какъв ще бъде размерът на минималната работна заплата за 2026 г., когато преминаваме към еврото, правителството ще реши окончателно в началото на октомври.

Консенсус между синдикатите и работодателите по този въпрос няма.

Министерството на труда и социалната политика предложи минималното възнаграждение от догодина да бъде 1213 лева, или 620 евро.

За последните 5 години сумата се е увеличила двойно, но все още е далеч от другите страни в Евросъюза в региона.

В Румъния например равностойността в лева на минималната заплата е 1592, а в Гърция – 1716.

Ръст на минималната работна заплата:

2020 г. – 610 лв.

2021 г. – 650 лв.

2022 г. – 710 лв.

2023 г. – 780 лв.

2024 г. – 933 лв.

2025 г. – 1077 лв.

2026 г. – 1213 лв. (ако се приеме)

„Според КНСБ ръстът и размерът е недостатъчен, въпреки че е важно да се отбележи, че все пак се наблюдава ръст. Това, за което настояваме, е минималната работна заплата да се измерва съобразно средствата, нужни за издръжка“, коментира Теодора Пачеджиева от КНСБ.





„За 2 години минималната работна заплата порасна до 1077 лева, което е 38% ръст. Ако бъде реализиран този ръст, минималната работна заплата ще е пораснала за тези 3 години кумулативно с 55%“, отбеляза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал.

