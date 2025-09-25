Какъв ще бъде размерът на минималната работна заплата за 2026 г., когато преминаваме към еврото, правителството ще реши окончателно в началото на октомври.
Консенсус между синдикатите и работодателите по този въпрос няма.
Министерството на труда и социалната политика предложи минималното възнаграждение от догодина да бъде 1213 лева, или 620 евро.
За последните 5 години сумата се е увеличила двойно, но все още е далеч от другите страни в Евросъюза в региона.
В Румъния например равностойността в лева на минималната заплата е 1592, а в Гърция – 1716.
Ръст на минималната работна заплата:
- 2020 г. – 610 лв.
- 2021 г. – 650 лв.
- 2022 г. – 710 лв.
- 2023 г. – 780 лв.
- 2024 г. – 933 лв.
- 2025 г. – 1077 лв.
- 2026 г. – 1213 лв. (ако се приеме)
„Според КНСБ ръстът и размерът е недостатъчен, въпреки че е важно да се отбележи, че все пак се наблюдава ръст. Това, за което настояваме, е минималната работна заплата да се измерва съобразно средствата, нужни за издръжка“, коментира Теодора Пачеджиева от КНСБ.
„За 2 години минималната работна заплата порасна до 1077 лева, което е 38% ръст. Ако бъде реализиран този ръст, минималната работна заплата ще е пораснала за тези 3 години кумулативно с 55%“, отбеляза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал.
