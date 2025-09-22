dalivali.bg
България с рекорден ръст на заплатите в ЕС, но покупателната способност изостава

Мария Минчева от БСК обясни, че е необходима оптимизация на разходите, за да растат доходите устойчиво

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:28 ч. 22.09.2025 г.

България отбелязва най-висок ръст на заплатите в Европейския съюз, но това все още не се отразява осезаемо на стандарта на живот. По данни на „Евростат“ разходите за труд у нас са се увеличили с 13,6% при средно 4% за ЕС, стана ясно от разговор в ефира на bTV с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара.

Минчева обясни, че ръстът на възнагражденията се дължи на три основни фактора. Първо, България остава догонваща икономика и тръгва от по-ниска база, което води до по-високи темпове на увеличение.

Второ, острият недостиг на работна ръка принуждава бизнеса да предлага по-високи заплати. Трето, административното определяне на минималната работна заплата и автоматичното обвързване на доходите в публичния сектор със средната заплата също тласкат възнагражденията нагоре.

Годишната инфлация расте с над 5%, експерти очакват поскъпване при храните от октомври

Въпреки това покупателната способност на българите все още изостава. „Към момента сме на около 75% от средното равнище на цени в ЕС, но доходите ни са около 40% от европейските,“ посочи Минчева. Според нея устойчивото нарастване на доходите може да се постигне само чрез по-висока производителност и растеж на икономиката, а не чрез политически решения за бързи увеличения.

„Политиците често се изкушават да дават незабавни решения, които хората усещат веднага – като повишаване на заплати или пенсии. Но когато това не е подкрепено от реално произведена стойност, то не е устойчиво,“ предупреди тя.

Минчева призова за оптимизация на държавните разходи и за премахване на автоматичната връзка между минималната и средната работна заплата, за да се избегне сценарий като в Румъния, където се налагат административни ограничения върху ръста на доходите.

Опасения за ценови шок: Румъния премахва ограниченията за стойността на хранителните стоки

Относно очакванията за 2026 г. и предстоящото присъединяване към еврозоната, експертът прогнозира, че не се очакват резки промени в цените и доходите в рамките на първата година. „Еврозоната е възможност, но от нас зависи как ще я използваме,“ каза Минчева, като призова обществото да запази спокойствие и да не стимулира излишни инфлационни очаквания.

Според Българската стопанска камара ключът към по-висок стандарт на живот е инвестирането в конкурентоспособност и производителност, което да позволи естествено и устойчиво повишаване на доходите на българите.

