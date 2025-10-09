КНСБ лансира идеи за промени в данъчните закони, които предизвикаха разнопосочни реакции. Как бизнесът гледа на тях?

"На първо място искам да кажа, че каквито и промени, особено такива кардинални, каквито предлагат колегите ни, социални партньори - следва да бъдат обсъждани едва след един изключително сериозен анализ и след много активен, обществен и най-вече експертен дебат. Ние сме живяли с прогресивен данък. Знаете, че през 2008 година, мисля, че беше, беше въведен така нареченият плосък данък, който всъщност е пропорционален. Защото 10% върху доходи от 1000 лева са 100 лева, но 10% върху докуди от 5000 лева са си 500 лева данък".

Това коментира в предаването "Лице в лице" Добри Митрев – председател на УС на БСК.

"Това беше, може би, едно от най-хубавите неща, които се случиха за България - веждането на тази данъчна система. Опростена данъчна система - един път, защото тя намалява възможностите за счетоводни еквилибристики и избягване от заплащането на по-високи данъци. И втори път - лесна събираемост", посочи той.

"Именно това, че са ниски ставките, позволява на това хората да се стрикни към фиска", смята Добри Митрев.

"Излезе отчетът на Министерство на финансите за осемте месеца на тази година - на годишна база спрямо август месец миналата година, данъчните приходи са повече с 15%. Много повече от инфлацията, ръста на инфлацията, много повече от ръста на икономическия растеж. Което какво значи? Че бизнесът е изряден по отношение на данъците си и НАП се справя добре с тяхната събиране", посочи той.

По думите му практиката показва, че когато има увеличение на данъците, голяма част от икономическите оператори са склонни да се отклоняват от истината.

"Има, действително, недофинансирани администрации. Но трябва много внимателно да се направи преглед кои са те. Там, където администрацията работи пряко с граждани, бизнес. И ако там възнагражденията са ниски - е разумно и трябва да се мисли за увеличение на възнагражденията. Всичко, разбира се, трябва обаче да съответства с приходите, които има държавата", посочи Митрев.

"Причината е разходната част на бюджета. България преразпределя 46% от брутният вътрешен продукт. Нормалното за европейските страни, тези към които се стремим, е около 40%. Ние вече сме на 46%. Ако ни увеличим с 5% корпоративния данък и с 10%, както предлагат колегите, данък дивиденд, това означава, че ние двойно ще вземем доход от предприятия. Какво ще направят предприятията? Какъв е изборът? Единият е да повишат цените. При положение, че пазара може да поеме по-високите цени - това значи и по-висока инфлация. По-високата инфлация означава обедняване на всички", отбеляза експертът.

"Втори път - най-вероятно замразяване на възнагражденията на служителите, защото тези средства някъде трябва да бъдат компенсирани. Може да се наложи съкръщаване на работници и служители. Може да се наложи той да смени седалището си в страна извън България. И още по-лошото е, че той може да премине в онзи сив сектор, който пречи на всички", допълни Митрев.

Какво още каза той - чуйте във видеото.

