Промени в данъчното облагане и осигуровките и ръст на доходите са част от мерките, които предлагат в бюджета за 2026 г. от КНСБ.

От синдикатите настояват да има по-големи данъчни облекчения за работещите родители с деца.

Предложението е за едно дете данъчното облекчение да достига 1200 лв. (сега е 600 лв.), за две – 1800 лв. (сега е 1200 лв.), а за три и повече – 2400 лв. (сега 1800 лв.)

Профсъюзите искат ръст на доходите от 10% в бюджетната сфера, но само там, където досега не е имало значителни увеличения.

Предлагат и увеличаване на максималния осигурителен доход до 4625 лв. (сега е 4130 лв.).

От синдиката настояват и за увеличаване на корпоративния данък и на данък „дивидент“ до 15%.

Предлагат и повишаване на осигурителната вноска за пенсия с 2%. Профсъюзите признават, че мярката за повишаване на осигуровките е непопулярна, но смятат, че е необходима.

Според бившия финансов министър Владислав Горанов, за да не стигне дефицита над 8% в бюджета за догодина са нужни мерки, защото при дупка в хазната над 3% ще се задейства наказателна процедура за свърхдефицит.

