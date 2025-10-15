Годишната инфлация е 5,6 %. Инфлацията през септември намалява с 0,8% спрямо предходния август тази година.

Най-голямо е намалението при храните, ресторантите и развлеченията.

Според Индекса на цените за малката кошница през септември, стоките и услугите остават без промяна на месечна база, но от началото на годината е регистрирано увеличение с 4,7 %, показват данните на НСИ.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41.1%.

През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.6%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 4.1%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2.7%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3.1%.

