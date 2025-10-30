Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Съединените щати информираха съюзниците си, че изтеглят някои американски войски от източния фланг на НАТО, включително Румъния.

Решението разгневи републиканските председатели на комисиите по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената.

Румънското министерство на отбраната обяви в сряда, че американските военни ще спрат някои ротации на бригади в страните от НАТО, включително румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, в която се намират над 1400 американски войници, и гарнизона на армията в Черно море.

„Решението беше очаквано, тъй като Румъния е в постоянен контакт със своя американски стратегически партньор“, се казва в изявление на румънското правителство.

„Съкращаването на американските сили е резултат от новите приоритети на президентската администрация, обявени през февруари. Решението взе предвид и факта, че НАТО е засилил присъствието и активността си на източния фланг, което позволява на Съединените щати да коригират военната си позиция в региона.“

Около 1000 американски войници ще останат разположени в Румъния, за да „допринесат за възпирането на всякакви заплахи и ще представляват гаранция за ангажимента на САЩ към регионалната сигурност“.

Ходът беше порицан от сенатор Роджър Уикър (републиканец от Мисури), председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, и конгресмен Майк Роджърс (републиканец от Алабама), председател на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите.

„Категорично се противопоставяме на решението да не се поддържа ротационната американска бригада в Румъния и на процеса на Пентагона за текущ преглед на разположението на силите, който може да доведе до по-нататъшно намаляване на американските сили от Източна Европа“, заявиха Уикър и Роджърс в съвместно изявление в сряда.

„На 19 март заявихме, че няма да приемем значителни промени в нашата военна структура, които са направени без строг междуведомствен процес, координация с командирите на бойните действия и Съвместния щаб, както и сътрудничество с Конгреса“, добавиха те.

„За съжаление, изглежда точно това се опитва. Преди две седмици президентът Тръмп заяви, че Съединените щати няма да изтеглят американските си сили от Европа, а вместо това „може да разместят малко някои от тях“, каза републиканското дуо.

„Президентът е прав, че позицията на американските сили в Европа трябва да бъде актуализирана, тъй като НАТО поема допълнителни тежести и характерът на войната се променя. Но тази актуализация трябва да бъде широко координирана както в рамките на правителството на САЩ, така и с НАТО.“

Европейското командване на САЩ публикува изявление в сряда следобед, в което се казва, че ходът „не е американско оттегляне от Европа или сигнал за намален ангажимент към НАТО и член 5“.

„По-скоро това е положителен знак за повишен европейски капацитет и отговорност. Нашите съюзници от НАТО отговарят на призива на президента Тръмп да поемат основна отговорност за конвенционалната отбрана на Европа. Тази корекция на позицията на силите няма да промени средата за сигурност в Европа“, се казва в изявлението.

„САЩ поддържат силно присъствие в целия Европейски театър на военните действия и запазват способността си да мобилизират сили и възможности, за да постигнат целите си в театъра на военните действия и да подкрепят приоритетите на САЩ, включително ангажимента на президента Тръмп да защитава съюзниците от НАТО.“

Решението на администрацията ще засегне Румъния, Унгария, Словакия и България, заяви в сряда министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну по време на пресконференция, добавяйки, че САЩ са заявили в началото на 2025 г., че ще се „фокусират повече“ върху Индийско-Тихоокеанския регион.

Военновъздушната база „Михаил Когълничану“, разположена близо до град Констанца, се използва от американските военни от 1999 г. и оттогава се е превърнала в една от основните оперативни бази на ротационната оперативна група на армията. Служител на НАТО, пожелал анонимност, заяви пред The ​​Hill в сряда, че корекциите в разположението на американските сили не са „необичайни“ и че военното присъствие на САЩ в Европа „остава по-голямо, отколкото е било през годините, с много повече американски сили на континента, отколкото преди 2022 г.“

Представители на НАТО и САЩ са в тесен контакт относно „общото разположение“, за да гарантират, че алиансът „запазва стабилния си капацитет за възпиране и защита“, и че администрацията на Тръмп е уведомила организацията предварително за хода.

„Ангажиментът на САЩ към НАТО е ясен. Президентът Тръмп и неговата администрация са го повтаряли многократно“, се казва в изявление на служителя.

„НАТО разполага със стабилни отбранителни планове и ние работим, за да гарантираме, че поддържаме правилните сили и способности за възпиране на потенциална агресия и осигуряване на нашата колективна отбрана.“

Роджърс и Уикър заявиха, че решението изпраща „грешен сигнал“ към Русия, когато Тръмп се опитва да окаже натиск върху руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори за потенциално споразумение за прекратяване на огъня, за да се сложи край на войната в Украйна.

Председателите на Републиканската партия заявиха, че Конгресът не е бил предварително консултиран относно решението и че търсят разяснения от Министерството на отбраната как планира да „смекчи въздействието на това решение върху възпиращата и отбранителна позиция на НАТО и дали са се координирали със съюзниците, за да сведат до минимум тези последици“.

„Ще търсим и уверения, че, както президентът заяви по-рано, двете бронирани бригади в Полша остават на мястото си и че Съединените щати продължават да поддържат постоянно ротационно присъствие в Полша, балтийските държави и Румъния“, се казва в изявлението на републиканците.

Снимка: NATO

Решението на САЩ беше приветствано от Дан Колдуел, бивш старши съветник на секретаря по отбраната Пийт Хегсет, който беше един от тримата служители, уволнени от Пентагона през април, като го нарече „добър ход“. „

Подразделението, което се изтегля, е лека пехотна бригада, разположена на ротационен принцип след руската окупация на Украйна през 2022 г., за да подсили източния фланг на НАТО“, каза Колдуел в публикация в сряда в социалната платформа X. „Никога не е било замислено да бъде постоянно разполагане, но разбира се, мнозина искаха да бъде.“