Ожесточени сражения в Източна Украйна, докато Русия настъпва към Покровск

Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от БТА.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са концентрирали голям брой войски близо до Покровск и съседния град Мирноград. Той допълни, че това е една от най-трудните битки, които се водят по фронта в Източна Украйна.

"Точно там, срещу Покровск, руснаците са концентрирали основните си сили за атака. Разбира се, това затруднява ситуацията в Покровск и околните райони. В града и по пътищата към него се водят тежки сражения", заяви Зеленски.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че няколко малки руски пехотни групи са проникнали в Покровск, заобикаляйки отбранителните линии и установявайки позиции в града. Около 200 руски войници са участвали в сраженията. И руските, и украинските сили използват бойни дронове, а руските войски се опитват да пробият с танкове и бронирани превозни средства, заяви Генералният щаб.

Киев отрече твърденията на Русия, че войските му в Покровск са напълно обкръжени, като заяви, че украинските сили са превзели обратно някои райони около града и са стабилизирали ситуацията по близките пътища.

Най-малко трима души са загинали и 29 са ранени при руска атака с дронове над Киев през нощта, съобщи в неделя украинската служба за гражданска защита. Сред ранените има седем деца. Военната администрация на Киев заяви, че противовъздушната отбрана е била активирана, но не всички приближаващи се дронове са били спрени. Падащи отломки са повредили жилищни сгради в няколко квартала на столицата, заяви кметът Виталий Кличко.

Руските власти от своя страна съобщиха, че при украински атаки с дронове в западната област Белгород, която граничи с Украйна, са били ранени 16 души. Губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че 10 цивилни, включително двама непълнолетни, са били ранени в село Маслова Пристан, където две къщи са били сериозно повредени. По-късно той съобщи за още шест ранени в други части на областта, включително в град Белгород и село Дорогощ.