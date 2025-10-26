Доналд Тръмп отговори при какви условия ще насрочи отново среща с руския си колега Владимир Путин.

„Трябва да знам, че ще сключим сделка. Няма да си губя времето. Винаги съм имал страхотни взаимоотношения с Владимир Путин, но това е много разочароващо. Мислех, че въпросът ще е приключен далеч преди мира в Близкия изток“, заяви Тръмп.

Снимка: Ройтерс

Още при пристигането си в Малайзия американският президент присъства на подписването на така нареченото усилено примирие между Тайланд и Камбоджа.

Граничният спор между двете страни ескалира през юли до 5-дневен взаимен обстрел, спрял след заплаха от Вашингтон за търговски мерки.

Тайландският външен министър обаче отказа да нарече подписания днес документ "мирно споразумение" и го определи по-скоро като "път към мира".

