Доналд Тръмп отговори при какви условия ще насрочи отново среща с руския си колега Владимир Путин.
„Трябва да знам, че ще сключим сделка. Няма да си губя времето. Винаги съм имал страхотни взаимоотношения с Владимир Путин, но това е много разочароващо. Мислех, че въпросът ще е приключен далеч преди мира в Близкия изток“, заяви Тръмп.
Още при пристигането си в Малайзия американският президент присъства на подписването на така нареченото усилено примирие между Тайланд и Камбоджа.
Граничният спор между двете страни ескалира през юли до 5-дневен взаимен обстрел, спрял след заплаха от Вашингтон за търговски мерки.
Тайландският външен министър обаче отказа да нарече подписания днес документ "мирно споразумение" и го определи по-скоро като "път към мира".
