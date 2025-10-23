dalivali.bg
Белият дом: Срещата на Тръмп с Путин не е напълно изключена

Тръмп съобщи на 22 октомври, че е отменил срещата на върха с Путин, защото „не му се струваше правилно“

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:20 ч. 23.10.2025 г.

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин „не е напълно изключена“.

Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС.

„Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че един ден това може да се случи отново, но искаме да сме сигурни, че от тази среща ще има осезаем положителен резултат“, каза Ливит. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао

Тръмп съобщи на 22 октомври, че е отменил срещата на върха с Путин, защото „не му се струваше правилно“.

Отделно от това, САЩ обявиха нови санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, позовавайки се на „липсата на сериозен ангажимент“ от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна.

