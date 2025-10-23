Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао, осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Той излежа четиримесечна присъда през 2024 г., предаде БГНЕС.

Белият дом заяви, че администрацията на Джо Байдън е водила „война срещу криптоиндустрията“ и че това е „навредило на репутацията на САЩ като технологичен лидер“.

Помилването заличава съдебното досие на Жао и може да позволи на Binance да се върне на американския пазар. Според „Уолстрийт Джърнал“, компанията е лобирала почти година за това решение и е подкрепяла криптопроекта на семейство Тръмп – World Liberty Financial.

Жао остава основен акционер в Binance, а „Файненшъл Таймс“ съобщава, че криптобизнесите на семейство Тръмп са донесли печалба от около 1 млрд. долара.

Помилването се вписва в серия спорни решения на Тръмп, включително амнистия за участници в атаката срещу Капитолия и съкратена присъда за Джордж Сантос.

