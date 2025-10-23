dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 13°
22 Незначителна облачност 12°
23 Разкъсана облачност 12°
00 Облачно 11°
01 Облачно 11°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао

Помилването заличава съдебното досие на Жао и може да позволи на Binance да се върне на американския пазар

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:09 ч. 23.10.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао, осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Той излежа четиримесечна присъда през 2024 г., предаде БГНЕС.

Белият дом заяви, че администрацията на Джо Байдън е водила „война срещу криптоиндустрията“ и че това е „навредило на репутацията на САЩ като технологичен лидер“. 

Помилването заличава съдебното досие на Жао и може да позволи на Binance да се върне на американския пазар. Според „Уолстрийт Джърнал“, компанията е лобирала почти година за това решение и е подкрепяла криптопроекта на семейство Тръмп – World Liberty Financial.

Жао остава основен акционер в Binance, а „Файненшъл Таймс“ съобщава, че криптобизнесите на семейство Тръмп са донесли печалба от около 1 млрд. долара. 

Зеленски: Добре е ЕС да има голям военен арсенал и Русия да знае за това

Помилването се вписва в серия спорни решения на Тръмп, включително амнистия за участници в атаката срещу Капитолия и съкратена присъда за Джордж Сантос.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Евакуираха столичен мол

Евакуираха столичен мол
САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“
Политическите реакции в България след санкциите на САЩ за „Лукойл“

Политическите реакции в България след санкциите на САЩ за „Лукойл“
Тази сутрин
Снимка: Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Снимка: Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Снимка: Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Лице в лице
Снимка: Ефектът върху България от санкциите на САЩ
Ефектът върху България от санкциите на САЩ
Снимка: Преговорите за мир в Украйна
Преговорите за мир в Украйна
Снимка: Срещата на върха в Брюксел
Срещата на върха в Брюксел
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система