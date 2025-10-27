Ожесточени сражения за източния украински град Покровск. Киев потвърди, че части на руските сухопътни сили са навлезли в стратегическия град.

По пътищата към Покровск се водят тежи боеве, а руски групи за саботаж действат и в самия град. Преди седмица се появиха информации, че те са убили няколко цивилни.

Близо до Покровск руснаците са съсредоточили основните си бойни сили – значителен брой вражески войски. Разбира се, това създава тежка ситуация в самия Покровск и във всички околни райони – ожесточени сражения в града и по неговите покрайнини. В града има вражески разузнавателни и диверсионни групи.

Зеленски увери, че украинските сили удържат основните си отбранителни линии. Покровск е важен транспортен възел, през него минават не само стратегически пътища, но и железопътни връзки. Ако Москва поеме контрол над града, това ще даде възможност да затрудни още повече украинските снабдителни линии по източния фронт и да засили дългосрочната си военна кампания.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американския информационен сайт "Аксиос", че Украйна и съюзниците ѝ са се съгласили да работят в следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

"Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни", заяви Зеленски в интервю за "Аксиос", публикувано днес.

Зеленски подчерта, че Украйна - за да окаже натиск върху Русия за преговори - е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахок", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение.

