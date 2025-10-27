Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, вместо да тества ракета с ядрен двигател, съобщи Ройтерс.

Изявлението е във връзка с твърдението от неделя на Путин, че Русия успешно е изпитала новата крилата ракета „Буревестник“ – оръжие с ядрено задвижване, способно да носи ядрена бойна глава.

Москва твърди, че чрез нея може да се пробие всеки защитен щит. НАТО нарича тази ракета SSC-X-9 Skyfall.

В тази връзка Тръмп заяви, че не е необходимо САЩ да летят толкова далеч, тъй като имат ядрена подводница край бреговете на Русия.

„Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно до бреговете им, така че имам предвид, че не е нужно да изминава 8000 мили. Не мисля, че е уместно Путин да казва, между другото: Трябва да сложите край на войната, войната, която трябваше да отнеме една седмица, вече е в... четвъртата си година, това е, което трябва да направите, вместо да тествате ракети“, казва Тръмп пред репортери, според аудиофайл, публикуван от Белия дом.

Откакто за първи път обяви 9M730 „Буревестник“ през 2018 г., Путин използва оръжието като отговор на стъпките на Съединените щати да изградят противоракетен щит, след като Вашингтон през 2001 г. едностранно се оттегли от Договора за противоракетна отбрана от 1972 г., и да разширят военния алианс НАТО.

Тръмп неведнъж е заявявал, че иска да сложи край на войната в Украйна, най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, макар да е казвал, че постигането на мир там е по-трудно от сключването на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа или прекратяване на конфликта между Индия и Пакистан, припомня Ройтерс.

