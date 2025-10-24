Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил въпроса за изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и че той все още се разглежда.

„По-конкретно, президентът и аз обсъдихме въпроса за ракетите „Томахоук“. Президентът Тръмп продължава да го обмисля, но, както съм казвал и по-рано, крайното решение зависи от САЩ“, обяви Рюте, цитиран от Ройтерс.

Генералният секретар на НАТО напомни, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Украйна и че САЩ са предоставяли и ще продължат да предоставят широка гама от оръжия.

Рюте пристигна в Лондон, за да се срещне с лидерите на коалицията на желаещите – група страни, подкрепящи Украйна.

Домакин на срещата е премиерът на Великобритания Киър Стармър. В Лондон са украинският премиер Володимир Зеленскии премиерът на Дания Мете Фредериксен, която председателства Европейския съвет. Лидерите на другите страни от коалицията се включиха във видеоконферетна връзка.

Европейските съюзници на Украйна заявиха, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани бързо за финансиране на подкрепата за Киев.

