Крал Чарлз III прие украинския президент Володимир Зеленски в замъка Уиндзор, малко преди украинският лидер да участва в среща на т.нар. „коалиция на желаещите“.

Фокусът на срещата е върху засилване на натиска върху Русия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Снимка: Reuters

Това беше третата среща за годината между 76-годишния монарх и Зеленски.

Снимка: Reuters

При пристигането си в Уиндзор, западно от Лондон, украинският президент бе посрещнат с кралски почести – военен салют и изпълнение на националния химн на Украйна.

Снимка: Reuters

След срещата с краля Зеленски се отправи към Даунинг стрийт, където ще разговаря с британския премиер Киър Стармър, а след това ще се включи в онлайн среща на „коалицията на желаещите“, посветена на засилване на отбранителната подкрепа за Украйна.

