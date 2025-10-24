Коалицията на желаещите е на среща в Лондон, в разговорите участва и украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски беше приет от крал Чарлз III, а по-късно разговаря и с домакина си – премиер Киър Стармър.

Британският монарх приветства украинския президент в замъка Уинздор. Чарлз III често изразява подкрепа за украинския народ.

На срещата по-късно тази вечер се очаква Киър Стармър да призове европейските съюзници да предоставят ракети с голям обсег, каквито Вашингтон засега отказва на Киев.

„Смятам, че в дългосрочен план можем да постигнем повече по отношение на нашите капацитет на далекобойни оръжия. И разчитаме на работата на Коалицията на желаещите“, обяви Стармър.

„Путин не показва, че иска да спре войната, а всъщност започва стъпки, които ни тласкат към такава хуманитарна катастрофа. Това, което иска да организира тази зима, са атаки срещу енергетиката, срещу газоснабдяването и водоснабдяването“, подчерта Зеленски.

В срещата участват още генералният секретар на НАТО Марк Рюте и премиерът на Дания Мете Фредериксен, която председателства Европейския съвет, както и лидерите на другите страни от коалицията по видеоконферетна връзка.

