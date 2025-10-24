Британският премиер Киър Стармър възнамерява да призове днес страните от „ Коалицията на желаещите“, която подкрепя Украйна, да „увеличат доставките на оръжия с голям обсег“ за Киев.

Днес коалицията се събира в Лондон и на срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.

В британската столица се очакват също да пристигнат датската министър-председателка Мете Фредериксен, нейният нидерландски колега Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, според съобщение на канцеларията на Стармър.

20 други лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон, ще участват в дискусиите по видеоконферентна връзка, добавя „Даунинг Стрийт“

Тази коалиция обединява 26 страни, предимно европейски, и се ръководи съвместно от Стармър и Макрон.

„Премиерът ще призове лидерите да поставят Украйна във възможно най-силна позиция с наближаването на зимата“, обясниха от кабинета на Стармър.

Освен засилването на санкциите върху руския петрол, той ще призове партньорите си да завършат работата по използването на руските активи за отпускане на средства за финансиране на украинската отбрана и увеличаване на даренията на системи с голям обсег за Украйна.

Очаква се Киър Стармър да обяви и „ускоряване“ на британска програма за производство на ракети, чрез която на Украйна ще бъдат дадени над 5000 ракети. Около 140 от тези „леки многоцелеви ракети“ трябва да бъдат доставени през зимата.

