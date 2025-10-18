Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в Телеграм бившият руски президент.

Зеленски заяви, че Украйна не би използвала ракети

Той коментира решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.

"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти", пише Медведев.

Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна ракети

"Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза още Дмитрий Медведев.

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети

"Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи", посочва още той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK