Зеленски заяви, че Украйна не би използвала ракети "Томахок" срещу цивилни обекти в Русия

Той даде това уверение в момент, в който американският президент Тръмп обмисля дали да предостави такива ракети на Киев

Снимка: Ройтерс

Публикувано в  20:46 ч. 12.10.2025 г.

Публикувано в  20:46 ч. 12.10.2025 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за телевизия "Фокс нюз", че ако Украйна получи от САЩ ракети "Томахок", те ще бъдат използвани само срещу военни цели в Русия, но не и срещу цивилни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски даде това уверение в момент, в който американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предостави такива ракети на Киев. 

Кремъл предупреди Запада за

Крилатите ракети "Томахок" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха били способни да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по столицата Москва, коментира Ройтерс. 

Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на "Томахок", би желал да узнае как Украйна възнамерява да ги използва, защото не иска да ескалира военните действия. 

Кремъл днес изрази безпокойство от изгледите САЩ да предоставят това оръжие на Киев и предупреди, че войната е достигнала до драматичен момент с ескалация на напрежението от всички страни. 

