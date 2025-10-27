Горските пожари вече не са изключение и сезонни събития - те дори са се превърнали в норма в свят, който се затопля всяка година.

В Украйна обаче ситуацията е особено тревожна, „далеч надхвърляща всичко, наблюдавано в останалата част на Европа“, пише британското издание "Гардиън".

През 2024 г. близо милион хектара изгоряха в дим - повече от два пъти повече от количеството, изгорено в останалата част на Европейския съюз през същия период.

Според държавната служба „Леси“ на Украйна, най-голям брой от тези пожари са възникнали в Харковска област, около Изюм. Разположен в Източна Украйна, този град е бил окупиран от руските сили в продължение на няколко месеца през 2022 г., преди да бъде освободен. Превземането му разкри множество зверства, включително масови гробове и актове на мъчения, извършени от руските военни.

Покачващите се температури, наличието на мини и бомбардировките изостриха ситуацията, но „записите от дрон, насочени към пожарникари, събудиха отново въпроси за евентуални военни престъпления “, се казва в изданието, което е провело разследване с The Kyiv Independent.

Въз основа на сателитни изображения, данни от наблюдение и свидетелски показания, анализът пряко свързва опустошаването на украинските гори с руската инвазия.

Пожарите в Украйна са доста различни от тези, наблюдавани в Канада например, където големи площи горят в продължение на няколко седмици.

Данните, анализирани от двете медии, показват стотици малки, чести пожари, „почти сигурно предизвикани от експлозии“.

Тези експлозии често са се превръщали в по-големи пожари, които са много трудни за овладяване поради многобройните мини на земята. В Изюмската гора около 90% от територията все още е минирана.

Служители на националния парк и пожарникари съобщават, че по време на операциите си редовно са обект на нападения от руски дронове . „Докато няколко от нас гасят пожара, двама други стоят наблизо с пушки в ръце, като се уверяват, че дронът няма да се сблъска с камиона “, казва Серхий Скорик, директор на Националния природен парк „Камянска сич“.

Тези атаки често следват модел на „двойно потупване“: първата експлозия предизвиква пожар и след като пожарникарите пристигнат, мястото бива атакувано втори път. Умишленото насочване към спасители и паленето на пожари се счита за военно престъпление съгласно международното право, практика, наблюдавана наскоро в Газа.

Тези пожари биха могли да имат дългосрочни последици за биоразнообразието на страната. Екосистемите са сериозно повредени от войната, някои от които са необратими. Освен това, изменението на климата значително забавя регенерацията на горите, чието възстановяване в първоначалното им състояние може да отнеме няколко десетилетия.

