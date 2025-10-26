Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Президентът проведе съвещание с участието на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на участващите в специалната военна операция (СВО, както Русия нарича действията си в Украйна - бел. ред.) групировки. Всички те докладваха подробно пред върховния главнокомандващ за ситуацията на линията съприкосновение", каза говорителят на Кремъл.

"Военнослужещите представиха на върховния главнокомандващ пълна информация за обстановката на фронта", допълни Песков.

Владимир Путин определи като приоритет запазването на живота на руските бойци.

"Приоритетната задача е да се гарантира безопасността на живота на нашите военнослужещи. Говорим за това с вас постоянно и знам как се отнасяте към него самите вие. Моят подход също ви е известен", каза той на съвещанието.

Президентът разпореди да се осигурят всички необходими условия за предаването на украинските военнослужещи, за да се сведат до минимум жертвите.

"За да се сведат до минимум ненужните жертви, ви моля, както с вас сме правили и по-рано, да се вземат всеобхватни мерки, за да се гарантира предаването на украинските военнослужещи. Тези, които, разбира се, искат да направят това. Ние с вас знаем, вие знаете по-добре от всеки друг, че това не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат", каза той.

Путин отбеляза успеха на руската армия в обкръжаването на вражеската групировка в района на Красноармейс, Димитров и Купянск.

