Четири слабости на Русия, които ще доведат до поражението й

Източниците подчертават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наясно с тях

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:05 ч. 27.10.2025 г.

Руският диктатор Владимир Путин е неспособен да победи Украйна на бойното поле по няколко причини, коментира италианския в. La Stampa, позовавайки се на два високопоставени източника от американското разузнаване.

Отбелязва се, че Русия има четири слабости. Източниците подчертават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наясно с тях. Според източниците слабостите на Русия са: масовото набиране на резервисти, трудната икономическа ситуация в страната, технологичните и военните възможности на Украйна и бавното напредване на руските войски в Украйна, предаде БТА. 

Норвегия заяви, че руската ракета „Буревестник“ е била изстреляна от Нова земя

Източниците посочват, че през първото тримесечие на 2025 г. Русия е вербувала 90 000 души, след което тази цифра започва да намалява. До 2025 г. Кремъл е успял да вербува 292 000 цивилни резервисти. 

Според източници, икономическите проблеми на Русия също са доста значителни. Международният валутен фонд оцени руския икономически растеж на 0,6%, значително по-ниско от очакваните 4% през 2024 г., а намаляващите приходи от износ на петрол и газ само ще влошат положението на Кремъл. Освен това, Путин смята, че Русия решително побеждава Украйна, въпреки че реалността за Москва е далеч по-тежка, добавя изданието. Източници споделиха, че руснаците редовно губят значително оборудване и търпят огромни загуби. 

Тръмп напомни на Путин, че САЩ имат ядрена подводница край бреговете на Русия

Изданието признава, че Русия наистина е направила своите щурмови дронове тип „Шахед“ по-смъртоносни. Украйна обаче е постигнала и значителен напредък в производството на дронове. Журналисти припомниха, че Украйна е удвоила производствения си капацитет за безпилотни летателни апарати от 1,5 милиона на 3 милиона бройки. Освен това изданието добавя, че Украйна е започнала да произвежда ракети „Фламинго“, които ще позволят на украинските войски да нанасят удари дълбоко в Русия. 

„Постоянна война завинаги“: Туск заяви, че не очаква траен мир в Украйна, докато Путин е на власт

Путин е лъган за реалната ситуация на фронта 

По-рано анализатори от Института за изследване на войната (ISW), позовавайки се на публична среща между руския диктатор Владимир Путин и военното командване, твърдяха, че руският Генерален щаб е захранвал кремълския лидер с дезинформация за ситуацията на фронта. Докладът на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов описва ситуацията значително по-различно от реалността. Според Герасимов руските войски са обкръжили до 5500 украински войници в сектора Покровск и са блокирали група от 31 украински батальона близо до Покровск и Мирноград. ISW припомни, че през зимата и пролетта на тази година Путин, по настояване на Герасимов, обяви обкръжението на хиляди украински войници в Курска област, съобщение, което впоследствие никога не беше потвърдено. 

