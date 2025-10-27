Норвежкото военно разузнаване съобщи, че изпитаната минала седмица нова руска далекобийна крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба.

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия е изпитала ядрената си крилата ракета „Буревестник“.

Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов,

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

Най-висшият генерал на Русия, Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, съобщи на Путин, че ракетата е пропътувала 14 000 км (8700 мили) и е прекарала около 15 часа във въздуха, когато е била тествана на 21 октомври.

Русия твърди, че 9M730 Burevestnik (Буревестник) – наречена SSC-X-9 Skyfall от НАТО – е „непобедима“ за настоящите и бъдещите противоракетни системи, с почти неограничен обсег и непредсказуема траектория на полета.

„Това е уникално оръжие, което никой друг в света не притежава“, заяви Путин, облечен в камуфлажна униформа, по време на среща с генерали, ръководещи войната в Украйна, според изявление, публикувано от Кремъл в неделя.

