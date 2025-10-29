Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция.

При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време“, обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“.

В нов доклад на американското разузнаване, представен пред Конгреса по-рано този месец, се посочва, че Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната си срещу Украйна и да завладее нови територии, за да оправдае огромните човешки и финансови загуби, които Русия вече е понесла.

Изводите показват, че Москва не проявява никакви признаци за компромис, въпреки опитите на Доналд Тръмп да посредничи за мир, съобщават медиите зад Океана.

Според двама висши американски служители, запознати с анализа, Путин залага всичко на плана си за офанзива и смята победата за единствен изход от конфликта.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. западните разузнавателни служби многократно са достигали до подобни изводи. Смята се, че оттогава са загинали над един милион руски войници.

През последните седмици руските удари срещу украински градове се засилиха, като често са насочени към жилищни сгради, болници и енергийна инфраструктура. Киев отвърна с атаки по руски нефтени рафинерии, в поредния ескалиращ етап на войната.

