Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната си срещу Украйна и да завладее нови територии, за да оправдае огромните човешки и финансови загуби, които Русия вече е понесла. Това сочи нов доклад на американското разузнаване, представен пред Конгреса по-рано този месец.

Изводите показват, че Москва не проявява никакви признаци за компромис, въпреки опитите на Доналд Тръмп да посредничи за мир, съобщават медиите зад Океана.

Според двама висши американски служители, запознати с анализа, Путин залага всичко на плана си за офанзива и смята победата за единствен изход от конфликта.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. западните разузнавателни служби многократно са достигали до подобни изводи. Смята се, че оттогава са загинали над един милион руски войници.

През последните седмици Тръмп все по-често показва раздразнение от действията на руския президент. Очакваше се двамата държавни глави да се срещнат в Унгария, но Путин отмени визитата с аргумента, че не иска да има „празна среща“.

Снимка: Reuters

Малко след това американският президент наложи тежки санкции върху двата най-големи петролни гиганта на Русия. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова за още по-силни мерки. В публикация в X той написа: „Време е Европейският съюз да приеме мощен санкционен пакет. Очакваме също твърди действия от САЩ и Г-7, от всички, които искат мир.“

През последните седмици руските удари срещу украински градове се засилиха, като често са насочени към жилищни сгради, болници и енергийна инфраструктура. Киев отвърна с атаки по руски нефтени рафинерии, в поредния ескалиращ етап на войната.

