Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство над Балтийско море, съобщи полската армия, цитирана от Ройтерс.

Руският Ил-20 („Илюшин-20“) е бил без съобщен летателен план и с изключен транспондер. Засечен е в участък от международното въздушно пространство, за който отговарят полските военновъздушни сили.

Самолетът нарушител е бил прехванат от два полски изтребителя „МиГ-29“, обявиха полските въоръжени сили.

Пилотите на изтребителите са установили визуален контакт с руския самолет и са го ескортирали извън въпросното въздушно пространство. В Х полската армия публикува информация и снимка на машината на руските ВВС.

28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025

Военен говорител заяви пред полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24), че прехващането е станало над водите северозападно от града на балтийския бряг Устка.

В такива случаи във въздуха за броени минути се вдигат наши самолети от авиобазата Малборк. Пилотите поддържат визуален контакт, за да заявят присъствието си на пилотите на руските самолети", обясни говорителят.

Полша, която е държава член на ЕС и на НАТО, е един от най-близките политически и военни съюзници на Украйна и представлява стратегически разпределителен център за оръжейните доставки от Запада за Киев, посочват ДПА и БТА.

Самата Полша се чувства застрашена от Русия и укрепва отбраната си с бързи темпове, допълва агенцията.

Растящото напрежение между Европа и Русия

Това е поредният случай на руски провокации в региона. На 23 октомври руски военни самолети влязоха във въздушното пространство на Литва. Двата самолета – изтребител Су-30 и самолет Ил-78 – вероятно са били на тренировъчна мисия по презареждане във въздуха, когато са преминали около 700 метра навътре в литовската територия от Калининград.

Нарушението е продължило около 18 секунди. В отговор испански изтребители Eurofighter Typhoon от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтика са били вдигнати по тревога и патрулират в района.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути. Само девет дни по-рано над 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство – първият случай, в който НАТО свали руски цели от началото на войната в Украйна.

По-късно Русия отговори. Руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Ведомството поясни, че два руски изтребителя „Су-30“ са извършили планиран тренировъчен полет над Калиниградския регион и че полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация.

Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, което е потвърдено и от обективни средства за контрол на полета, се казва в изявление на ведомството.

