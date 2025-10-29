Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес, научи bTV.

Френското посолство у нас се намира на ул. "Оборище" № 27-29, а американското посолство е на ул. "Козяк" 16.

Очаквайте подробности.

Преди дни полицията задържа 63-годишен мъж, хвърлил самоделно взривно устройство в двора на полицейското управление в Дупница.

Мъжът от дупнишкото село Ресилово, слязал от колата си пред управлението, хвърлил устройството и продължил. Той беше заловен два часа по-късно на входа на София.

"Самоделното взривно устройство е сглобено от извършителя, посредством барут", коментира старши комисар Светослав Григоров, директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

"Няма материални щети, няма и пострадали колеги, което е най-важно в случая", заяви още той.

В началото на месеца Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност

На 2 октомври около 19:10 часа на софийската аерогара обвиняемата подала невярно повикване за тревога на служебен телефон.

Тя заявила, че в самолет има взривоопасно устройство. По време на обаждането самолетът бил на пистата за излитане.

В средата на август пък мъж подаде сигнал до летището в София, че жена носи в себе си взривоопасно устройство. Последвала повторна проверка и жената изпуснала полета си. Мъжът беше задържан.

