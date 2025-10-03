Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишна жена, подала невярна информация на Летище „Васил Левски“.

На 2 октомври около 19:10 часа на софийската аерогара обвиняемата подала невярно повикване за тревога на служебен телефон.

Тя заявила, че в самолет има взривоопасно устройство. По време на обаждането самолетът бил на пистата за излитане.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Жената е задържана за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK