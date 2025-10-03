Задържаха мъж и жена на летището в София, подали сигнал за бомба заради изпуснат полет

Гранични полицаи от ГКПП „Аерогара София“ задържаха жена и мъж, извършили злонамерено обаждане за взривно устройство, съобщиха от МВР.
На 2 октомври малко след 19 часа в ГКПП „Аерогара София“ чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за английския град Лутън.
Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ - София, сектор „Специални тактически действия“ в РДГП - Аерогари и дирекция „Сигурност“ на летището. Взривно устройство не е открито.
При проведените издирвателни мероприятия граничните полицаи са установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали, след като качването на борда на самолета е приключило.
Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1, образувано е досъдебно производство. С постановление на наблюдаващия прокурор на 52-годишната жена е повдигнато обвинение и е вззета мярка за процесуална принуда „задържане до 72 часа“.
