Полицията задържа 63-годишен мъж, който хвърлил самоделно взривно устройство в двора на полицейското управление в Дупница.

Около 20 часа снощи мъжът от дупнишкото село Ресилово, слязал от колата си пред управлението, хвърлил устройството и продължил.

Заловен е два часа по-късно на входа на София.

"Самоделно взривно устройство, това, което към момента мога да кажа със сигурност е, че то е сглобено от извършителя, посредством барут.

Няма материални щети, няма и пострадали колеги, което е най-важно в случая", казва ст. комисар Светослав Григоров, дир. на ОД на МВР-Кюстендил.

