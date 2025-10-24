Българското министерство на външните работи публикува позиция след навлизането на руски военни самолети във въздушното пространство на Литва. Изтребителите бяха засечени вечерта на 23 октомври.

„България отправя послание за силна солидарност с Литва, тъй като Русия за пореден път наруши европейското въздушно пространство, което е очевиден модел на умишлено нарушение на международното право и териториалната цялост на нашите съюзници и партньори“, посочиха от МВнР.

Двата самолета – изтребител Су-30 и самолет Ил-78 – вероятно са били на тренировъчна мисия по презареждане във въздуха, когато са преминали около 700 метра навътре в литовската територия от посока Калининград, уточняват от армията.

Нарушението е продължило около 18 секунди. В отговор испански изтребители Eurofighter Typhoon от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтика са били вдигнати по тревога и патрулират в района.

Снимка: Reuters

Литовският президент Гитанас Науседа остро осъди нарушението на въздушното пространство, като заяви от Брюксел, че това е „грубо нарушение на международното право и на суверенитета на Литва“.

„Русия за пореден път демонстрира пълно незачитане на международните правила. Това действие е неприемливо и ще има съответния дипломатически отзвук“, каза още Науседа.

Растящо напрежение

Това е поредният случай на руски провокации в региона.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути. Само девет дни по-рано над 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство – първият случай, в който НАТО свали руски цели от началото на войната в Украйна.

По-късно Русия отговори. Руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Ведомството поясни, че два руски изтребителя „Су-30“ са извършили планиран тренировъчен полет над Калиниградския регион и че полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация.

Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, което е потвърдено и от обективни средства за контрол на полета, се казва в изявление на ведомството.

