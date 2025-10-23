Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди, съобщиха литовските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

Двата самолета – изтребител Су-30 и самолет Ил-78 – вероятно са били на тренировъчна мисия по презареждане във въздуха, когато са преминали около 700 метра навътре в литовската територия от посока Калининград, уточняват от армията.

„Този инцидент за пореден път показва, че Русия се държи като терористична държава, която не зачита международното право и сигурността на съседните страни“, заяви литовският премиер Инга Ругинене в своя Фейсбук.

„Литва е в безопасност. Заедно със съюзниците си ще защитим всеки сантиметър от страната ни“, допълни тя.

В отговор на нарушението испански изтребители Eurofighter Typhoon от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на Балтика са били вдигнати по тревога и патрулират в района.

Литовският президент Гитанас Науседа остро осъди нарушението на въздушното пространство, като заяви от Брюксел, че това е „грубо нарушение на международното право и на суверенитета на Литва“.

„Русия за пореден път демонстрира пълно незачитане на международните правила. Това действие е неприемливо и ще има съответния дипломатически отзвук“, каза още Науседа.

По думите му литовското външно министерство ще извика руски представител в страната.

Това е поредният случай на руски провокации в региона.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути, след което бяха изтласкани от натовски самолети. Москва отрече да е нарушавала границите и обвини Естония, че „търси ескалация на напрежението“.

Само девет дни по-рано над 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство – първият случай, в който НАТО свали руски цели от началото на войната в Украйна.

Американски генерал и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа заяви по-рано тази седмица, че Русия изглежда е била възпирана от решителния отговор на Алианса, но вероятно ще продължи да „тества границите“.