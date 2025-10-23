dalivali.bg
София
Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Литовският президент обяви, че външното министерство ще извика руски представител в страната и дипломатически отзвук ще има

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:06 ч. 23.10.2025 г.

Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди, съобщиха литовските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

Двата самолета – изтребител Су-30 и самолет Ил-78 – вероятно са били на тренировъчна мисия по презареждане във въздуха, когато са преминали около 700 метра навътре в литовската територия от посока Калининград, уточняват от армията.

„Този инцидент за пореден път показва, че Русия се държи като терористична държава, която не зачита международното право и сигурността на съседните страни“, заяви литовският премиер Инга Ругинене в своя Фейсбук.

„Литва е в безопасност. Заедно със съюзниците си ще защитим всеки сантиметър от страната ни“, допълни тя.

В отговор на нарушението испански изтребители Eurofighter Typhoon от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на Балтика са били вдигнати по тревога и патрулират в района.

Гитанас Науседа
Снимка: Reuters

Литовският президент Гитанас Науседа остро осъди нарушението на въздушното пространство, като заяви от Брюксел, че това е „грубо нарушение на международното право и на суверенитета на Литва“.

„Русия за пореден път демонстрира пълно незачитане на международните правила. Това действие е неприемливо и ще има съответния дипломатически отзвук“, каза още Науседа.

По думите му литовското външно министерство ще извика руски представител в страната.

Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство

Това е поредният случай на руски провокации в региона.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути, след което бяха изтласкани от натовски самолети. Москва отрече да е нарушавала границите и обвини Естония, че „търси ескалация на напрежението“.

Само девет дни по-рано над 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство – първият случай, в който НАТО свали руски цели от началото на войната в Украйна.

Европа готви „стена срещу дронове“: Изкуствен интелект и бойни апарати срещу руските провокации

Американски генерал и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа заяви по-рано тази седмица, че Русия изглежда е била възпирана от решителния отговор на Алианса, но вероятно ще продължи да „тества границите“.

