Един човек беше убит и девет бяха ранени днес, след като автомобил се вряза в автобусна спирка в Западна Германия, съобщиха Ройтерс и ТАСС, като се позовават на полицията. Жертвата е 88-годишна жена.

Инцидентът станал в град Реклингхаузен, провинция Северен Рейн – Вестфалия, към 15 ч. местно време.

Шофьорът, 32-годишен мъж, който също е ранен, вероятно е опитвал да се самоубие, според първоначалното разследване, заяви полицейска говорителка пред в. "Билд".

#BREAKING : #GERMANY 1 Women Dead & 14 Others Injured When Car Drove At The Bus Stop In #Recklinghausen. Motive Of This Attack Is Unknown At The Present Cant Say About Why The Car Drove Off The Roadway. What Is Behind This.

