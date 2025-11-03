В понеделник Русия заяви, че войските ѝ са напреднали в украинския град Покровск, транспортен и логистичен център, който силите на Москва се опитват да превземат от повече от година.

Руското министерство на отбраната заяви, че войници унищожават това, което описва като обкръжени украински формирования близо до жп гарата и индустриалната зона на Покровск.

Ройтерс не можа да потвърди независимо съобщенията за ситуацията на бойното поле. Украйна твърди, че силите ѝ се държат в Покровск, като същевременно описва условията там като трудни.

Украинският проект за картографиране с отворен код Deep State - за който руските военни блогъри казват, че редовно бавно актуализира постиженията на Москва - показва, че руските войски контролират малка южна част на града, като по-голямата част от останалата част все още е изобразена като сива зона, напълно контролирана от нито една от силите.

Седми корпус за бързо реагиране на Украйна заяви в понеделник, че операцията по прочистване на града от руски войски продължава и че силите на Киев са осуетили опит за прекъсване на маршрута за доставки от Родинске, на север.

Покровск е имал предвоенно население от около 60 000 души, но повечето цивилни отдавна са избягали от руините му.

Превземането му би могло да даде на Москва основа за настъпление към Краматорск и Славянск, двата най-големи останали контролирани от Украйна градове в Донецка област, които Русия иска да превземе изцяло.

На север от Покровск обаче Украйна регистрира скорошни победи близо до Доброполе, където генералният щаб заяви миналата седмица, че е възвърнал над 185 квадратни километра.

Замразени преговори за мир

Ако Покровск падне, той ще бъде най-важната руска териториална победа в Украйна, откакто Москва превзе разрушения град Авдеевка в началото на 2024 г. след една от най-кървавите битки на войната.

Оттогава Русия постига стабилен, но бавен напредък в интензивните боеве по 1000-километровата фронтова линия.

От юли не са се провеждали преки мирни преговори, въпреки настояването на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта.

Киев твърди, че скъпоструващите боеве са до голяма степен в патова ситуация, а териториалните загуби са незначителни. От своя страна Москва твърди, че все още постига важни успехи.

На други места руското Министерство на отбраната заяви, че неговите сили са извършили тежки нощни удари срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и военно-промишлени съоръжения, както и съоръжения на газовата инфраструктура, които са ги поддържали.

Москва заяви, че нейните войски са атакували украински сили близо до друг град, Купянск, и са ги изтласкали от четири укрепени позиции в индустриалната зона.

Говорителят на украинската армия Виктор Трехубов заяви в неделя, че руските опити да стигнат до центъра на Купянск досега са се провалили, а последните украински атаки са забавили руското настъпление.

Специални сили в Покровск

Главнокомандващият украинските сили, Александър Сирски, заяви в събота, че е дал заповед за действие на „консолидирани групи от сили за специални операции“ в града. „Държим Покровск“, написа Сирски в публикация в социалните мрежи.

Сирски добави, че Покровск е подложен на натиск от „вражеска групировка от хиляди души“, но отрече съобщенията, че Москва е обградила логистичния център. „В ход е всеобхватна операция за унищожаване и прогонване на вражеските сили от Покровск“, каза още той.

