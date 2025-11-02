Украйна е получила американски ПВО системи „Пейтриът“ от Германия, съобщи президентът Володимир Зеленски. Той не разкри предоставеното количество.

Зеленски коментира, че тези системи ще укрепят защитата на Украйна, защото „руските въздушни удари са основният залог на руския президент Владимир Путин във войната“.

В средата на октомври стана ясно, че Украйна и Съединените щати подготвят договор за закупуване на 25 системи „Пейтриът“.

Какво представляват системите „Пейтриът“

„Пейтриът“ е американска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, способна да прехваща както крилати, така и балистични ракети, както и въздухоплавателни средства (самолети, дронове).

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Тази система се използва от САЩ и техните съюзници и е сериозен инструмент за защита на критична инфраструктура и градове.

Украйна е подложена на интензивни руски въздушни удари — включително ракети и дронове, често насочени към енергийна инфраструктура, градове и транспортни коридори.

В средата на октомври 2025 г. бе съобщено, че Украйна и САЩ подготвят договор за закупуване на 25 системи „Пейтриът“.

Украинските власти предупреждаваха тогава, че запасите от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ могат да се изчерпат в рамките на седмици, ако помощта спре.

Германия, съвместно със Съединените щати, е сред страните донори за Украйна.

Системите „Пейтриът“ имат ключова роля за защита на Украйна: за един фронт, където въздушният облик на войната се разширява със стотици дронове и ракети, тези системи служат като своеобразен „щит“.

Укрепването на ПВО системите позволява на Украйна да запази жизненоважни инфраструктури, да даде по-силен отпор на въздушните удари и да задържи стратегическа устойчивост.

От страна на съюзниците, те са знак за солидарност и ангажимент към продължителната подкрепа на Украйна.

Предизвикателства и ограничения

Тези системи и боеприпасите им не са безкрайни: украинските власти изразяват опасения за бързото им изчерпване.

Производственият капацитет, доставките и логистиката са ограничени. Следващи доставки са зависими от производството и координацията между държави-производители.

Ефективността им също зависи от интеграцията им в общата система за ПВО, кадрите, инфраструктурата и подготовката за експлоатация.

