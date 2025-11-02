Украйна нанесе мащабна атака срещу военни, стратегически и енергийни обекти на Русия.
Сред ударените цели е нефтен терминал на Роснефт до град Туа-псE, на източния бряг на Черно море.
Множество дронове са нанесли щети по инфраструктурата на пристанището.
Ударен е и танкер, който се е намирал там.
