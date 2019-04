Лидерите на ЕС дадоха на британския премиер Тереза Мей нов краен срок за брекзит – 31 октомври.

Това беше решено късно снощи на извънредната среща на евролидерите в Брюксел. Ще има и междинен етап през юни.

„Гъвкаво удължаване до 31 октомври означава 6 допълнителни месеца за Великобритания, за да намери най-доброто решение", заяви след края на изтощителните дебати председателят на Съвета Доналд Туск.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.