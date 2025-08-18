Румънец, заподозрян в сексуално насилие над 6-годишно момиче близо до аквапарк в Южна Германия, ще бъде екстрадиран в Германия "в близко бъдеще", съобщи ДПА, като се позова на румънски длъжностни лица.
Според германската полиция съдебните процедури между германските и румънските власти вече са в ход. Все още не е определена дата за възможната екстрадиция.
31-годишният румънец е обвинен, че е подмамил детето от парка "Рулантика" в Руст, близо до границата с Франция, в близка гора и е извършил сексуално посегателство над него, пише БТА.
Момичето е открито на 5 км от парка. От полицията информираха, че случаят все още се разследва.
Румънецът е бил задържан от служители на румънските правоприлагащи органи в петък.
Апелативният съд в Орадя (Северозападна Румъния) постанови, че екстрадицията трябва да се случи в рамките на 10 дни. Този срок тече от излизането на решението в събота.
Все още не е ясно дали до момента мъжът е казал нещо във връзка с обвиненията към него.
