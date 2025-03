Премиерът Росен Желязков поднесе съболезнования на близките на загиналите при пожара в дискотека в град Кочани в Република Северна Македония (РСМ) и пожела възстановяване на пострадалите.

„България вече предложи помощта си под формата на лечение на пострадалите при пожара. Разпоредил съм пълна готовност за приемане в клиничните бази в градовете София и Варна. Българските военновъздушни сили имат готовност при необходимост да превозят нуждаещите се от лечение“, заяви Росен Желязков.

„България споделя болката на гражданите на Република Северна Македония за пожара в Кочани, при който загинаха и бяха ранени много хора. В разговор с президента Силяновска изразих съболезнования на семействата, загубили свои близки. В контакт съм с премиера Желязков и България е готова да окаже медицинска помощ“, написа в социалната платформа Х президентът Румен Радев.

Българското МВнР също изрази „дълбоката си съпричастност към братския народ на Република Северна Македония „във връзка с трагичния инцидент в град Кочани.

Министър Георг Георгиев е провел телефонен разговор със своя колега Тимчо Муцунски. В рамките на разговора Георгиев поднесе искрените съболезнования на българското правителство и народ към семействата и близките на загиналите.

Българският външен министър изрази надежда за скорошно възстановяване на пострадалите и подчерта готовността на България да окаже съдействие и помощ за лечението на ранените на територията на страната ни.

Министър Георгиев бе информиран от своя колега за предприетите до този момент от властите в Северна Македония мерки за справяне с последиците от инцидента.

„В този тежък за РСМ момент българската страна подчертава значението на солидарността и добросъседските отношения между двете държави в трудни моменти и остава в готовност за оказване на допълнителна помощ при необходимост“, заяви българският външен министър.

В телефонен разговор с премиера на Република Северна Македония Християн Мицковски лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изрази съболезнования към близките на загиналите.

„В най-тежките моменти оставаме заедно и затова предложих на колегата помощ и съдействие, които България може да окаже. Бог да прости загиналите. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите“, напиша във Фейсбук Бойко Борисов.

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски също изрази съболезнования.

„Огромната трагедия, отнела живота на десетки при пожара в дискотеката в град Кочани, Северна Македония, разтърси общия ни дом - Балканите. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на погубените млади хора и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите и ранените“, каза Делян Пеевски.

„Като добри съседи, България и българите трябва да се притечем на помощ в този толкова труден момент“, допълни той.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA