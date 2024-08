На 5 септември, четвъртък, калифорнийската хип-хоп институция Delinquent Habits ще се завърне в България на лятната сцена на „Маймунарника“ в Борисовата градина.

Kато специален гост към шоуто на групата ще видим и легендарният Sick Jacken от Psycho Realm.

Delinquent Habits ще бъдат в следният състав - Ives Irie, Sick Jacken и DJ Invincible.

Освен познатите хитове на групата като Tres Delinquentes, Lower Eastside, This Is L.A., Return of the Tres, Feel Good, California, ще очакваме и тракове от Sick Jacken.

В сегашния си състав участията на Delinquent Habits са енергични и това ще го видим с очите си за първи път в този състав на 5 септември.

Сръбската рап-кор формация Iskaz се присъединяват към концерта на Delinquent Habits за датата им в София. Групата е създадена през 2006 г. и с пет издадени албума те са една от най-енергичните концертни групи в региона.

Свирили са на повечето от съществуващите в момента фестивали в Сърбия, Черна гора, Словения, Босна, Хърватия, както и на турнета в Гърция, Румъния и Германия.

Те неколкократно са били подгряваща група на Dog Eat Dog, както и на Guano Apes в Черна гора, както и на Hed Pe в София.

Първите 200 Early Bird билета за концерта вече са разпродадени. В момента цената за един билет е 40 лв., като след изчерпването на 500-те броя ще бъдат на цена от 45 лв.