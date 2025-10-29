Според изтеклите параметри на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще има по-ниска минимална заплата от обещаното увеличение със 136 лв., по-висок максимален осигурителен праг, също и ръст на пенсионната вноска.

В началото на октомври социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че от следващата година минималната заплата ще е 1213 лв., или 620 евро. За тази година минималното възнаграждения е 1077 лв. Предложението в проекта на бюджета за догодина се предлага то да е 1183 лв., или 605 евро. Така увеличението е със 106 лв.

Максималният осигурителен доход ще скочи от 4130 лева на 4600 лева (2352 евро). Това е увеличение с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Без промяна остава месечното обезщетение за втората година майчинство – 780 лв. (399 евро) замразява се и размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро).

Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

Дали управляващите ще направят промени в проектите на Бюджет 2026 в последния момент не е ясно. Не се знае също кога и дали изобщо ще има официално представяне на финансовата рамка. Такова например нямаше тази пролет, когато се приемаше държавния бюджет за настоящата година.

Единствено известно е, че в петък има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а след него трябва да има и решение на кабинета за Бюджет 2026. Последната стъпка е внасянето в парламента.

Финансовият министър Теменужка Петкова беше лаконична днес и каза само: „Имайте търпение“.

От управляващите партии единствено „Има такъв народ“ (ИТН) коментираха социалните параметри на Бюджет 2026, но без да влизат в каквато и да е конкретика.

„Има такъв народ“ като дясна партия винаги е била на мнението, че данъци не трябва да се пипат и те няма да се пипат, за всичко останало ще направим всичко възможно, за да влезем в рамките на възможността да имаме един дясно ориентиран бюджет без да разочароваме очакванията на когото и да било“, каза Станислав Балабанов от ИТН.

Опозицията обаче не беше толкова мълчалива и заговори за фалит. Отправи и редица критики.

„Меко казано скандални. Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега на управляващите, да не се окаже истина“, обяви лидерът на „Продължаваме промяната“ за предложените параметри на бюджета.

„Аз наистина не знам какви точно еквилибристики ще правят нашите управляващи, за да не паднат под тези показатели дори за 2025 г., единственият начин е да теглят огромни кредити“, смята лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

МЕЧ атакуваха персонално и БСП заради това, че социалното министерство се управлява от техен министър – Борислав Гуцанов.

„Това е 15 камъка в двора на БСП, защото ако вдигнат осигурителната вноска, ако замразят майчинството за втората година, ако намалят минималната работна заплата, било и с 20 лева, ако всичко това стане факт, това е точно срещу политиката на БСП, с която тази партия е имала гласове“, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

БСП не отговориха. ГЕРБ също запазиха мълчание, както и „ДПС – Ново начало“.

