В бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., приет от Надзорния съвет днес, първи път са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри.

Това обяви зам.-министърът на здравеопазването и председател на НС на НЗОК г-н Явор Пенчев, цитиран от Министерството на здравеопазването.

„Днес гарантирахме желаното увеличение на заплатите на младите лекари без специалност и медицинските сестри и акушерки“, каза г-н Пенчев и обясни, че това е постигнато чрез трансфер от 260 млн. евро от централния бюджет.

Той допълни, че в проектобюджета на НЗОК за 2026 г. е създаден нов ред, който е изцяло за възнаграждения на персонала в лечебни заведения.

С Приложение към Закона е определен минималният размер на основно месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър).

От следващата година те трябва да получават най-малко 1860 евро месечно, което се равнява на 150% от минималната работна заплата за страната.

В същото Приложение е записан и минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение на медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер; медицински лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър); кинезитерапевт.

От 2026 г. всички те ще получават най-малко 1550 евро месечно или 125% от минималната работна заплата.

Минималният размер на основните заплати на персонала в лечебните заведения, който не е включен в приложението, се определя в зависимост от квалификацията и приноса му в работата на лечебното заведение.

Плащанията за възнаграждения на персонала ще се извършва въз основа на договор между лечебното заведение и директора на съответната РЗОК, а условията и редът ще бъдат определени съвместно с Българския лекарски съюз при преговорите за новия Национален рамков договор за медицинските дейности за 2026-2028 г.

Общият гласуван бюджет на НЗОК за 2026 г. е 5 537 996,9 хил. евро. Предстои той да бъде обсъден и гласуван от народното събрание заедно с държавния бюджет.

От месеци младите лекари излизат на протести в центъра на София срещу ниските възнаграждения, които получават, докато специализират.

