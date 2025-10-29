Предвидени са 260 млн. евро в проекта на бюджет на Здравната каса за заплати на младите лекари. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. Общият бюджет на Касата предвижда 14% увеличение спрямо бюджета от миналата година.

Новината идва близо 2 седмици след поредната демонстрация на млади медици в цялата страна. Протестите им за достойно възнаграждение и условия на труд продължават от месеци, но досега не е взето конкретно решение, въпреки обещанията.

В предвидените средства е заложено повишение на средствата за първична извънболнична помощ, за болнична помощ, за дентална помощ, за лекарства, за медико-диагностични дейности и др. В мотивите към бюджета са заложени и 2,4 млн. хоспитализации за следващата година.

Междувременно, парламентът прие на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Министерския съвет.

Предлаганите изменения са в две посоки – изпълнение на изисквания за нормативни промени, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост, и създаване на наредба, с която представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз по време на преговорите за сключване на Национален рамков договор.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase