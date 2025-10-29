В Народното събрание основна тема е все още неофициалният проект за парите на държавата догодина. Както bTV съобщи, екипът ни разполага с документа. Заложен е скок на вноската за фонд „Пенсии“ – тя ще се увеличи с 2 процентни пункта.

Минималната работна заплата няма да бъде 620 евро, както беше анонсирано, а 605 евро. Или 1 183 лева. Максималният осигурителен праг се увеличава и вече ще е 2352 евро или 4 600 лв. Без промяна обаче в парите за майчинство през втората година - те остават 780 лева или 399 евро.

Снимка: bTV

Вноската за фонд „Пенсии“ е заложено да се увеличи с 2 процентни пункта - така тя ще стане 21,8 на сто, за родените преди 1 януари 1960 година и 16,8 на сто за хората родени след 31 декември 1959 година. Пенсиите ще се увеличат от 1 юли с между 7 и 8 на сто.

Опозицията реагира бурно на предварителните данни за Бюджет 2026.

Бившият финансов министър и председател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза, че този бюджет би довел до сериозни проблеми: „Изтекоха бюджетите на НЗОК и НОИ и са меко казано скандални. Надявам се това да бъде някаква лоша шега от страна на управляващите“.

„Бюджетът към настоящия момент все още представлява една фикция и не знаем дали ще бъде внесен, чакаме да видим дали нещо ще получим, но и то ще бъде макрорамка. Реално можем само да предвиждаме. Едно е ясно – ще има огромна задлъжнялост“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Те посочиха, че финансовата рамка е „политическо самоубийство“ за левицата.

„15 камъка в двора на БСП, защото ако вдигнат осигурителната вноска, ако замразят майчинството за втората година, ако намалят МРЗ и ако всичко това стане факт, това е точно срещу политиката на БСП, за която тази партия е получила гласове“, посочи лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Никой от управляващите до момента не е коментирал параметрите, които бяха неформално представени.

Снимка: bTV

Финансовият министър Теменужка Петкова призова обществеността да има търпение относно Бюджет 2026. Заседанието на Министерския съвет тази сряда започна без традиционното изявление на премиера Росен Желязков.

Финалният срок за входиране на план сметката за догодина в Народното събрание е до петък, 31 октомври.

Преди да бъде вкарана в деловодството на парламента, финансовата рамка за 2026 г. трябва да бъде представена на Съвета за тристранно сътрудничество – в него участват представители на държавата, бизнеса и синдикатите. Партньорите вече изразиха критика към изтеклите параметри за бюджета на НОИ и на НЗОК.

