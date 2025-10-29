Минималната работна заплата (МРЗ) ще бъде 605 евро вместо 620 евро. Това обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета за 2026 г.

„Разликата от 15 евро е 180 евро на година по-малко доход у всеки работещ на минимална работна заплата“, коментира той.

По думите на Костов, ако предложението за МРЗ за догодина остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството. „Друго обсъждахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, отбеляза също той, цитиран от БТА и добави, че министърът на труда и социалната политика е изпълнил разпоредбата в Кодекса на труда и е внесъл проект на постановление спрямо законовия текст.

Правилният термин е, че правителството намалява минималната работна заплата, каза Костов.

Това, което виждаме във вече известните числа, е, че всъщност има отстъпление и нарушение на ангажимента, който беше приет преди три години в парламента с промяна на Кодекса на труда и определението на минималната работна заплата като 50% от средната за предходните 12 месеца, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Според него не е имало ефективен диалог между правителството със синдикатите и работодателите по отношение на проектобюджета. Преди дни финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че проектобюджетът ще бъде представен до края на октомври.

Сметката на синдикатите показва, че 2785 лева са необходими за издръжката на тричленно семейство, включващо двама работещи възрастни и дете до 14 години. Доходът необходим за издръжка нараства през септември с 1,4% на тримесечна база и с 6,4% на годишна.

През септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. необходимият месечен доход нараства съответно с 169 лева за тричленно семейство и с 93 лева за един работещ.

А за две години от септември 2023 до септември 2025 г. Необходимият доход нараства с 217 лева за тричленно семейство и 120 лева за един работещ.

През август 2025 г. 1600 хиляди наети лица (59,6%) са с осигурителен доход под заплатата за издръжка за 1 работещ, която възлиза на 1994 лева (бруто) от общо 2,684 хиляди осигурени. Тук не се включват земеделските производители, самоосигуряващи се, лица, получаващи парични обезщетение за безработица.

