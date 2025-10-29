Този нов бюджет бърка още по-дълбоко в джоба на български работник. Това заяви в „Тази сутрин председателят на ОС на АИКБ Васил Велев. Според прокетобюджета за 2026 г. се предвижда увеличение на пенсионната вноска, повишаване на максималния осигурителен доход и по-ниска минимална заплата от очакваното.

Той обясни, че заложеното увеличение от 2 процентни пункта, всъщност е 10-процентово увеличение на налога за пенсия. По думите му в първоначалните текстовете за ДОО и НЗОК се вижда дефицит от порядъка на 40%.

„Тези 10% увеличени водят до там, че на 100 лв. разход за труд на предприятието, работникът ще получи с 3,16 лв. по-малко. Ако той е получавал по-рано нетно 2000 лв. на месец, сега ще получи 63 лв. по-малко. Новият бюджет е като стария, само че много по-лош, защото бърка още по-дълбоко в джоба на работника, без да решава никакъв проблем“, обясни Велев.

Петър Ганев от Института за пазарна икономика коментира, че през 2027-2028 г. е било заложено увеличение на осигуровките с 3 процентни пункта.

„Нашите страхове и очаквания бяха, че за да се закрепи бюджетът, ще го предложат още тази година. Това е най-лесното увеличение с аргумента, че осигуровката не е данък и така си спазват обещанието да не се вдигат данъците. Държавата има доста голямо пространство за съкращаване на разходи, нека видим и големия бюджет, защото очакванията за консолидация са там, а не в пенсиите“, допълни Ганев.

Велев коментира, че това е едно от най-грешните решения за увеличаване на приходите в бюджета, защото е най-несправедливо.

„Това решение не бърка в джоба на заетите в бюджетната сфера, чиито заплати отново са планирани да бъдат увеличение в секторите отбрана, сигурност, съдебната система, които не плащат осигуровки. Това решение ощетява заетите на трудов договор, намалява желанието и възможностите за инвестиции, за да се запазят доходите на хората“, заяви още той.

„Ако хората си казват: Ще ми вдигнат осигуровката, но ще имам по-висока пенсия“ – няма такава връзка. По-високата осигуровка няма да финансира по-високи пенсии. Пенсиите са ангажимент на държавата и независимо колко покриват осигуровките, те се изплащат такива, каквито са. Вдигат осигуровките, за да платят заплатите в държавната администрация“, уточни Ганев.

Според него е нужна реципрочна мярка – всеки в бюджетната сфера да си поеме сам осигуровките. Велев беше категоричен, че това е „абсолютна червена линия“ и води до загуба на доверие между бизнеса и държавата.

