"За съжаление, това, което ние виждаме е, че се правят определени отстъпления пред популизма, който от известно време започна да битува и с който за съжаление трябва да свикваме. Пример - увеличаване с 2 процентни пункта на осигурителни вноска за пенсии през 2026 г. По 3-годишната прогноза. Тази стъпка бе планирана за 2027-та. Имало е и разговори дори да се редуцира до 2028 г. 2-процентни пункта не са 2% - увеличението на пенсионната вноска всъщност ще бъде с 10,1%. Това заяви в предаването "Лице в лице" Румен Радев – председател на УС на АИКБ.

Осигурителния доход и пенсията

"Максималният осигурителен доход се определя на 4600 лв. В момента, да припомня, 4130 лв. Това са още 11%, т.е 470 лв нагоре. В рамката се придвижваше това да е с 200 лв по-малко. Продължават с осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило - има и плюсове, според експерти, но реално се говори за един реален ръст с 5%.", заяви още Радев.

Защо това е дефект - Пенсионно-осигурителната система предполага във входа на трудовия живот и кариера на човек да заделя вноски, за да може да бъде подсигурен. Добавките трябва да се случват през социалната система, а не през пенсионната система.

Радев призна, че предоставеният бюджет от последните минути го притеснява. Според него това се прави в последния момент.

Според него има смущаващи параметри в проектобюджета на НОИ, има и смущаващи срокове, които са дадени, за да го прегледат, анализират и обсъдят с колегите.

Минимална работна заплата

Виждаме нивото от 1183 лв. "Първоначално бе заявено от министър Гуцанов 1213 лв, което следваше концепцията на прословутия чл. 244 от кодекса на труда. Обявихме се синдикалните организации, ние от АИКБ - това напълно елиминира диалога и съобразяване на икономическите реалности.

"Държим да има преразпределяне на доходи", заяви още Радев.

Гледайте още коментар по проектобюджета във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase